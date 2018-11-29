Генеральный прокурор Юрий Луценко возмущен бездеятельностью правоохранителей, которые не задержали ни одного из участников нападения на соратников на лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко в Одессе.

Об этом сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко.

«Генпрокурор Юрий Луценко в телефонном разговоре с местными силовиками выразил возмущение бездействием правоохранителей, не задержавших ни одного из участников нападения на соратников гражданина Гриценко в центре Одессы», - написал он в Facebook.

По его мнению, такие действия представителей полиции недопустимы, учитывая введенное в области военное положение и сложную политическую ситуацию в стране.

При этом Луценко выразил уверенность, что полиция быстро установит нападающих в рамках начатого уголовного производства по ч.4 ст.296 (хулиганство) УК, «а данный досадный случай не позволит в очередной раз дискредитировать правоохранительные органы области».

Как сообщалось, лидера партии «Гражданская позиция» Гриценко забросали яйцами в Одессе перед входом на одну из местных радиостанций в среду, в результате произошедшей стычки пострадал один из членов партии. По словам Гриценко, пострадали трое активистов партии, им потребовалась медицинская помощь.

В ночь на четверг пресс-служба партии «Гражданская позиция» сообщила, что установлен организатор и большинство исполнителей нападения. В заявлении также отмечается, что на камерах наблюдения зафиксированы около 30 человек в масках спортивной внешности без опознавательных знаков, которые заранее ждали политика перед входом. «Организатор и большинство исполнителей нападения уже установлены. Заказчика искать не надо. Он известен. Недолго уже осталось, скоро наступит время отвечать перед судом не только исполнителям», - заявил Гриценко.