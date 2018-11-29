Архиерейский Синод Вселенского патриархата разработал проект устава для автокефалии Украинской православной церкви, сообщает Радио Свобода.
«В контексте предварительно принятого решения Вселенского патриархата предоставить автокефалию Украинской Церкви и в ожидании выдачи патриаршего и синодального томоса святой и священный синод разработал конституционный Cтатут украинской церкви», - говорится в заявлении Синода.
Президент Украины Петр Порошенко заявлял, что уже в декабре ожидает созыва объединительного собора Украинской православных церквей.
На нем руководители украинских православных церквей - УПЦ КП, УАПЦ и УПЦ (МП) - должны принять решение об объединении церкви и выбрать ее предстоятеля. Именно ему в будущем должны дать томос об автокефалии Украинской православной церкви, решение о чем 11 октября принял синод Вселенского патриархата (материнской структуры всех православных церквей мира).
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