Президент Петр Порошенко выразил надежду, что страны НАТО после агрессивной атаки России на украинских моряков помогут обеспечить безопасность судоходства в акватории Черного и Азовского морей. Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Bild, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Германия является одним из ближайших союзников, и мы надеемся, что страны-члены НАТО готовы ввести судна в Азовское море, чтобы помочь Украине. Путин хочет аннексировать Азовское море. Единственный язык, который он понимает это единство западного мира. Мы просто не можем принять эту агрессивную политику, сначала был Крым, потом восточная Украина, теперь Азовское море. Германия также должна спросить себя: что дальше пожелает Путин, если мы не остановим его?» - сказал Порошенко.

«Мир должен говорить одним голосом, и мы должны немедленно ввести дополнительные санкции в условиях вероятной российской агрессии. Путин должен немедленно освободить наших солдат и одновременно освободить море для прохода международных судов», - подчеркнул Президент и отметил, что среди кораблей, которые не могут осуществлять свободное плавание является не только украинские, но и немецкие суда.

Как ранее сообщал ForUm, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что по состоянию на вечер 28 ноября украинские порты Азовского моря Мариуполь и Бердянск фактически заблокированы Российской Федерацией для захода и выхода судов.

В ожидании вход в Азовское море находились 18 судов: 4 направляются в порт Бердянск, 14 - в порт Мариуполь. На выход из Азовского в Черное море также стоит очередь: из порта Бердянска не могут выйти 3 судна, из порта Мариуполя - 6. Еще 8 судов стоят у причалов в портах.

В свою очередь пресс-секретарь главы президента РФ Дмитрий Песков заявил, что каких-либо ограничений на проход судов в Керченском проливе не вводилось.