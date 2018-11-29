Москва не видит необходимости в каких-либо посреднических усилиях по урегулировании ситуации с захватом российскими силовиками в Керченском проливе украинских военных кораблей и моряков.

Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, готова ли Москва принять посреднические услуги президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает УНИАН.

«Москва признательна всем, кто готов способствовать деэскалации напряжённости, спровоцированной украинской стороной, но не видит необходимости в каких-либо посреднических усилиях, и желающие и обладающие такой возможностью могут помочь, оказав воздействие на официальный Киев», - сказал Песков.

Отвечая на уточняющий вопрос, почему же пограничники ФСБ РФ атаковали украинские корабли в нейтральных водах, он отметил: «Здесь я не могу точно сказать, нужно по географическим координатам все вопросы адресовать пограничникам». «Их не атаковали, а были предприняты меры по задержанию нарушителей – военных кораблей, которые являлись нарушителями госграницы РФ», - добавил Песков.

На еще один уточняющий вопрос, почему при заходе в воды, которые Россия называет своими территориальными, сначала был якобы предложен лоцман для прохождения через Керченский пролив, а не открыт огонь на поражение, а атака началась, когда украинские корабли начали возвращаться в Одессу, Песков сказал: «Помните, президент (РФ) отметил, что все действия осуществлялись в режиме полного радиомолчания». По его словам, вся хронология событий, произошедших в Керченском проливе 25 ноября, представлена российскими пограничниками.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в телефонной беседе с президентом России Владимиром Путиным обсуждался вопрос посреднической роль Турции в деле урегулирования конфликта России и Украины в Черном море.