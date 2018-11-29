Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в телефонной беседе с президентом России Владимиром Путиным обсуждался вопрос посреднической роль Турции в деле урегулирования конфликта России и Украины в Черном море, сообщает УНИАН.
«В ходе беседы вопрос инцидента в Керченском проливе обсуждался, в том числе обсуждался и вопрос о нашей роли как посредника», - сообщил он журналистам в аэропорту перед отлетом на саммит G20.
Президент Турции отметил, что обсуждение проблемы планируется продолжить на встрече на полях саммита.
Ранее Президент Турции осудил эскалацию и агрессивные действия РФ против Украины.
Порошенко призвал Эрдогана усилить давление на Россию для освобождения украинских моряков и кораблей.
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