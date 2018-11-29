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Участие в захвате украинских моряков и кораблей в Керченском проливе принимали бывшие сотрудники Службы безопасности Украины. Об этом сообщил на брифинге в Киеве замглавы спецслужбы Олег Фролов, передает 112 Украина.

«У нас есть такая информация, что двое бывших сотрудников СБУ выполняли задачи по захвату наших судов», - сказал он.

Ранее глава СБУ Василий Грицак сообщал, что украинской присяге после аннексии Крыма изменили более 1,3 тысяч сотрудников управлений СБУ в АРК и Севастополе.

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир »Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

Кроме того, на проходе у Керченского моста было перекрыто движение в обе стороны в связи с якобы посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке.  Корабли были захвачены спецназом РФ. Во время атаки также была применена авиация РФ

Были захвачены в плен 24 украинских моряка. Трое из них получили ранения

В ФСБ РФ утверждают, что украинские корабли «осуществили попытку незаконных действий в пределах территориального моря России и не реагировали на требования о немедленной остановке».

27-28 ноября в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

Подконтрольные Кремлю суды арестовали 24 украинцев до 25 января 2019 года.  Морякам грозит до 6 лет лишения свободы.

Прокуратура АРК признала захваченных ФСБ России украинских моряков военнопленными.
ForUm

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