Президент США Дональд Трамп отменил встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в Аргентине на полях G20.

«На основании того факта, что корабли и моряки не вернулись на Украину из России я решил, что для всех заинтересованных сторон будет лучше отменить запланированную ранее встречу в Аргентине с президентом Владимиром Путиным», - написал он в Twitter.

«Я буду снова готов к содержательному саммиту, как только эта ситуация будет урегулирована», - добавил президент США.

Based on the fact that the ships and sailors have not been returned to Ukraine from Russia, I have decided it would be best for all parties concerned to cancel my previously scheduled meeting....