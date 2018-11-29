Президент США Дональд Трамп отменил встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в Аргентине на полях G20.

«На основании того факта, что корабли и моряки не вернулись на Украину из России я решил, что для всех заинтересованных сторон будет лучше отменить запланированную ранее встречу в Аргентине с президентом Владимиром Путиным», - написал он в Twitter.

«Я буду снова готов к содержательному саммиту, как только эта ситуация будет урегулирована», - добавил президент США.

Based on the fact that the ships and sailors have not been returned to Ukraine from Russia, I have decided it would be best for all parties concerned to cancel my previously scheduled meeting.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 ноября 2018 г.





Встреча лидеров России и США в Буэнос-Айресе должна была состояться 1 декабря. Предполагалось, что переговоры могут продлиться один-два часа. Формат встречи точно определен не был: либо один на один в присутствии переводчиков, либо при участии членов делегаций.

Напомним, Трамп пригрозил отменить встречу с Путиным из-за захвата Россией украинских кораблей и моряков в Азовском море.

Позже он заявил, что примет окончательное решение о встрече с Путиным после того, как получит от своей команды национальной безопасности полный отчет по агрессии РФ в Черном море.