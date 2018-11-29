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Президент США Дональд Трамп отменил встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в Аргентине на полях G20.

«На основании того факта, что корабли и моряки не вернулись на Украину из России я решил, что для всех заинтересованных сторон будет лучше отменить запланированную ранее встречу в Аргентине с президентом Владимиром Путиным», - написал он в Twitter.

«Я буду снова готов к содержательному саммиту, как только эта ситуация будет урегулирована», - добавил президент США.

 


 

 

Встреча лидеров России и США в Буэнос-Айресе должна была состояться 1 декабря.  Предполагалось, что переговоры могут продлиться один-два часа. Формат встречи точно определен не был: либо один на один в присутствии переводчиков, либо при участии членов делегаций.

Напомним, Трамп пригрозил отменить встречу с Путиным из-за захвата Россией украинских кораблей и моряков в Азовском море. 

Позже он заявил, что примет окончательное решение о встрече с Путиным после того, как получит от своей  команды национальной безопасности полный отчет по агрессии РФ в Черном море.
ForUm

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