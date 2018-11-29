Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард подтвердила позитивные отношения и сотрудничество между Украиной и МВФ. Об этом говорится в заявлении директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард по результатам телефонного разговора с Президентом Украины Петром Порошенко, в ходе которого стороны обсудили статус ожидаемого соглашения stand-by, сообщает УНИАН.

«У меня сегодня была конструктивная беседа с Президентом Порошенко, в которой мы обсудили состояние соглашения stand-by. Президент информировал меня об основных показателях бюджета на 2019 год, который недавно был одобрен парламентом и который сейчас рассматривают сотрудники МВФ. Его предварительная оценка является удовлетворительной, поэтому мы ожидаем, что этот процесс вскоре завершится. Мы также обсудили возможную техническую помощь со стороны МВФ, направленную на улучшение налогового администрирования и более благоприятную налоговую систему, обеспечивая при этом постоянство долговой нагрузки», — заявила глава фонда после разговора.

Также Лагард подчеркнула, что во время разговора с Порошенко они «подтвердили позитивные отношения и сотрудничество между Украиной и МВФ». В МВФ ожидают, что выполнение предварительных условий для получения очередного транша Украиной завершится к 10 декабря 2018 года, и в ближайшее время будет созвано заседание Исполнительного совета МВФ для обсуждения соглашения. «Все предварительные меры, как ожидается, будут завершены украинскими властями к 10 декабря 2018 года, и после этого будет созвано заседание Совета директоров для обсуждения соглашения stand-by», - говорится в заявлении.



Напомним, 19 октября МВФ и правительство Украины договорились о введении новой программы кредитования украинской экономики Stand-by вместо программы расширенного финансирования EFF, которая завершается в марте. Объем новой программы составляет 2,8 млрд SDR, что равняется 3,9 млрд долларов США. Соглашение подлежит утверждению менеджментом МВФ, а также одобрению Советом директоров Фонда.

Директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс заявил, что исполнительный совет МВФ планирует собраться для принятия решения о запуске новой программы Stand-by для Украины и фактически выделения первого транша, до конца нынешнего года.