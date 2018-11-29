Украинские военные моряки выжили чудом во время атаки РФ кораблей Военно-морских сил Украины в Керченском проливе, ведь подверглись шести различным видам нападения. Об этом на брифинге заявил заместитель председателя Службы безопасности Украины Олег Фролов, сообщает пресс-центр СБУ.

Украинские корабли стали мишенью, на которых российские военные отрабатывали свои навыки применения различных видов оружия. «Украинские военнослужащие выжили чудом, ведь подверглись со стороны агрессора шести различным видам нападения», - подчеркнул заместитель главы СБУ.

Российский истребитель Су-30 совершил боевое применение двух ракет против украинских кораблей. Две ракеты выпустил и разведывательно-ударный вертолет КА-52. Россияне также применили крупнокалиберное корабельное вооружение.

«Огонь велся именно по рубке, где находились украинские моряки», - отметил Фролов. Российским кораблем «Дон» пограничного управления ФСБ РФ был осуществлен таран украинского малого буксира «Яны Капу». Затем состоялся штурм украинских кораблей российским спецназом с применением физического насилия к нашим морякам. Шестой вид насилия продолжается и сейчас - физическое, морально-психологическое давление и незаконный арест двадцати четырех наших военных. Также отказано в допуске и скрывается информация о состоянии здоровья трех украинских военнопленных, получивших ранения в результате вооруженного российского нападения.

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир »Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

Кроме того, на проходе у Керченского моста было перекрыто движение в обе стороны в связи с якобы посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ. Во время атаки также была применена авиация РФ.

Были захвачены в плен 24 украинских моряка. Трое из них получили ранения.

В ФСБ РФ утверждают, что украинские корабли «осуществили попытку незаконных действий в пределах территориального моря России и не реагировали на требования о немедленной остановке».

27-28 ноября в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

Подконтрольные Кремлю суды арестовали 24 украинцев до 25 января 2019 года. Морякам грозит до 6 лет лишения свободы.

Прокуратура АРК признала захваченных ФСБ России украинских моряков военнопленными.