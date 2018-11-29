В ночь на 30 ноября в Украине ожидается 9-15 градусов мороза, а местами до -18. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Ноябрь заканчивается морозно. Ночью 30 ноября обещает врезать -9-15 градусов, а при прояснениях и до -18 иногда. Хотя осадков не будет, снег не собьет запала арктической воздушной массы, поэтому и днем ​​в приоритете толстые пуховики, лыжные ботинки, шапки с балабонамы, рукавицы-неперчаткы, шарфик только под глаза. Короче говоря, в течение дня -5-11 градусов», – написала она .

Диденко подчеркнула, что осадки с сильным ветром вероятны в Крыму.

«В Киеве завтра сухо и морозно. Ночью -10-12, в окрестностях ниже, днем ​​-6-8 градусов.

Хоть какая-то радость - вероятно завтра солнце в столице. Декабрь придет со снегом – все-таки зимний месяц», – подытожила синоптик.