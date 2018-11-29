также в разделеОбщество
МинВОТ: В Керченском проливе скопилось более 420 судов 13
В Крым смогут попасть только граждане Украины 22
Украинские корабли на Азове захватывали бывшие сбушники 56
По делу секс-скандала с Варченко задержан известный политтехнолог 83
Украина решила покупать боеприпасы в Пакистане 37
Минобороны: Беспилотники над военными объектами будут сбивать 19
Раненых украинских моряков вывезли из больницы в Керчи 63
Обнародованы переговоры российских летчиков, обстрелявших украинские суда 138
СБУ: Украинские моряки подверглись шести видам нападения 139
Проводник пытался провезти в московском поезде 15 шуб из лисиц и песцов 43
Волкер не знает о планах создания американской военной базы в Украине 41
В Генштабе пояснили, что делать, если кто-то в камуфляже пришел забирать корову или машину 182
28 ноября. Картина дня 156
В Карпатах начался лавинный сезон 25
Климкин: Украинские моряки – военнопленные, на них не распространяется российское право 41
Все пункты пропуска на западной границе заработали в нормальном режиме 166
На турбазах в районе Арабатской стрелки планируют разместить военных 94
В Генштабе заверили, что мобилизации пока не будет 72

В ночь на 30 ноября в Украине ожидается 9-15 градусов мороза, а местами до -18. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко. 

«Ноябрь заканчивается морозно. Ночью 30 ноября обещает врезать -9-15 градусов, а при прояснениях и до -18 иногда. Хотя осадков не будет, снег не собьет запала арктической воздушной массы, поэтому и днем ​​в приоритете толстые пуховики, лыжные ботинки, шапки с балабонамы, рукавицы-неперчаткы, шарфик только под глаза. Короче говоря, в течение дня -5-11 градусов», – написала она .

Диденко подчеркнула, что осадки с сильным ветром вероятны в Крыму.

«В Киеве завтра сухо и морозно. Ночью -10-12, в окрестностях ниже, днем ​​-6-8 градусов.

Хоть какая-то радость - вероятно завтра солнце в столице. Декабрь придет со снегом – все-таки зимний месяц», – подытожила синоптик.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

32
Теги