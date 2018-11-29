Правящая фракция немецкого Бундестага ХДС/ХСС в своей стратегии развития сотрудничества Германии и Украины отметила опасность «Северного потока-2».

Как сообщил в Twitter посол Украины в Германии Андрей Мельник, соответствующая позиция была зафиксирована во время заседания фракции, в котором приняла участие федеральный канцлер Ангела Меркель.

«Принятие дорожной карты поддержки Украины со стороны мощной парламентской фракции в Бундестаге ХДС/ХСС именно в эти критические дни - знак солидарности против агрессии. Она начинается символическими словами: «Будущее ЕС решается также и в Украине», – отметил он.

По словам Мельника, в стратегии фракции ХДС/ХСС говорится об опасности «Северного потока-2» .«В Северном потоке-2» мы и дальше видим опасность, что Россия также и этот проект будет использовать для расширения возможностей дестабилизации Украины. Приходится констатировать, что NS2 и дальше раскалывает европейских и трансатлантических партнеров», – процитировал посол документ.

Напомним, депутаты Европейского парламента, входящие в комитет по промышленности, исследований и энергетики, поддержали изменения газовой директивы, которая должна помешать строительству газопровода «Северный поток-2».

Руководители парламентов Польши, Литвы и Латвии подписали в Вильнюсе письмо с предостережением об опасности газопровода »Северный поток-2» для стран ЕС. Ранее этот документ уже подписали в Украине и Молдове.

Официальный Вашингтон предупредил компании, желающие принять участие в развитии «Северного потока-2», об угрозе введения против них санкций в связи с тем, что Соединенные Штаты считают этот проект угрозой для стабильности Европы.

В то же время Германия и Финляндия предоставили разрешения на прокладку участка газопровода.

13 ноября американский посол при ЕС Гордон Сондленд сообщил, что Вашингтон имеет «множество инструментов« для остановки «Северного потока-2». Он добавил, что этот проект поставит Европу и США в уязвимое положение.