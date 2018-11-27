В Кремле считают, что военное положение в Украине может привести к напряженности на линии соприкосновения с оккупированными территориями Донбасса. Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает УНИАН.

«Это внутреннее дело Украины, но, безусловно, на фоне электорального процесса, конечно, подобный шаг, как введение военного положения, имеет особую и мало чем закамуфлированную окраску», - заявил Песков.

По его словам, такое решение может привести к эскалации напряжения. «Потенциально также введение военного положения в ряде регионов может нести угрозу для эскалации напряженности в конфликтном районе, имеется в виду юго-восток», - добавил пресс-секретарь президента РФ.

На вопрос, как на такие действия будет реагировать Россия, Песков ответил: «Это надо спрашивать наших военных».

Напомним, в связи с актом агрессии РФ Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение предложить Президенту Петру Порошенко ввести военное положение сроком на 60 суток. Позже Глава государства предложил парламенту ввести военное положение на 30 дней.

Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября «О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине».

Верховная Рада Украины утвердила Указ Президента Украины «О введении военного положения в Украине». Согласно документу, военное положение введено с 14:00 26 ноября. Оно продлится до 14:00 26 декабря.

Военное положение будет действовать в областях, граничащих с Россией и непризнанным Приднестровьем, а также на побережье Черного и Азовского морей (Винницкой, Луганской, Донецкой Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской и Запорожской областях).

Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность.

Также все подразделения Министерства внутренних дел переведены на усиленный вариант несения службы.