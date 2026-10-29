Південна Корея зближується з Росією на тлі конфлікту з Україною - FT

Південна Корея поступово відновлює контакти з Росією, тоді як її відносини з Україною погіршуються. Такий курс Сеула викликає занепокоєння серед європейських союзників, які побоюються, що країна ставить економічні інтереси вище за підтримку Києва.

За президентства Лі Чже Мьона Південна Корея активізує дипломатичні та економічні контакти з Москвою, попри російську війну проти України та військову співпрацю Росії з Північною Кореєю, повідомляє The Financial Times.

Зокрема, протягом липня-серпня до Росії надійшло понад 176 тисяч тонн палива з Південної Кореї, переважно дизельного. Частину поставок, як зазначається в матеріалі, здійснювали танкери, що перебувають під санкціями.

Паралельно тривають закриті переговори між представниками двох країн. Крім того, радником президента Південної Кореї з питань мирної дипломатії призначили політика Сон Йон Гіля, якого раніше нагородив орденом Дружби російський диктатор Володимир Путін.

Водночас відносини Сеула з Києвом, за інформацією FT, різко погіршилися. Після суперечки щодо розголошення інформації про двох північнокорейських військовополонених Південна Корея відкликала свого посла з України та скоротила дипломатичну присутність.

Європейські дипломати побоюються, що Сеул готується відновити повноцінну співпрацю з Москвою після завершення війни, керуючись передусім власними економічними інтересами.

Постачання палива до Росії також викликає занепокоєння в Україні. Уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що такі поставки допомогли Москві пом’якшити дефіцит пального після українських ударів по російських нафтопереробних заводах.

Своєю чергою, Сеул заперечує звинувачення в постачанні палива до Росії, заявляючи, що прямого експорту не здійснює.

Як повідомляло раніше ForUa, Південна Корея вимагає вибачень від України та погрожує «додатковими заходами»