МАГАТЕ повідомило про загибель ще одного працівника ЗАЕС унаслідок атаки безпілотника

Унаслідок атак безпілотників загинули двоє працівників енергетичних об'єктів поблизу окупованої Запорізької атомної електростанції. Один із загиблих працював на ЗАЕС, інший — на Запорізькій теплоелектростанції. Ще один співробітник атомної станції загинув унаслідок атаки дрона кількома днями раніше.

Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

Генеральний директор агентства Рафаель Гроссі засудив атаки на працівників енергетичних об'єктів і наголосив, що вони неприпустимі та суперечать основним принципам ядерної безпеки.

«Усі такі атаки на працівників атомних електростанцій мають негайно припинитися», — заявив Гроссі.

За його словами, персонал ядерних об'єктів повинен мати можливість виконувати свої обов'язки без надмірного стресу та постійної загрози життю.

Тим часом 8 листопада о 02:36 Запорізька АЕС знову залишилася без зовнішнього електропостачання після відключення останньої лінії електропередачі, яка з'єднувала станцію з українською енергосистемою. Автоматична спроба повторно під'єднати її до мережі виявилася невдалою.

Це вже 16-й випадок повної втрати зовнішнього електропостачання ЗАЕС від початку 2026 року.