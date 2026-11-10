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Війна

Російський дрон атакував поїзд у Сумах

Російський дрон атакував поїзд у Сумах

Вранці 10 листопада російський безпілотник атакував приміський поїзд у Сумах.

"Ворожий БпЛА атакував приміський електропоїзд у Сумах. У момент влучання поїзд перебував на пероні залізничної станції", - повідомляє "Укрзалізниця".

Поїзна бригада була в укритті, тому ні пасажири, ні залізничники не постраждали.

"Закликаємо пасажирів під час повітряної тривоги перебувати в укриттях. Бережіть себе та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", – підсумували в Укрзалізниці.

Фото: Telegram.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

війнапоїздобстрілСумиокупантидрони
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