Російський дрон атакував поїзд у Сумах

Вранці 10 листопада російський безпілотник атакував приміський поїзд у Сумах.
"Ворожий БпЛА атакував приміський електропоїзд у Сумах. У момент влучання поїзд перебував на пероні залізничної станції", - повідомляє "Укрзалізниця".
Поїзна бригада була в укритті, тому ні пасажири, ні залізничники не постраждали.
"Закликаємо пасажирів під час повітряної тривоги перебувати в укриттях. Бережіть себе та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", – підсумували в Укрзалізниці.
Фото: Telegram.Автор: Галина Роюк