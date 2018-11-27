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Стоимость доллара в киевских обменных пунктах сегодня, 27 ноября, выросла до 28,95 гривни, евро – до 33 гривен.

Продать доллары в обменниках можно за 28,65 гривни, евро - за 32,45 гривни за одну денежную единицу, сообщает УНИАН.

Напомним, вчера, 26 ноября, стоимость доллара в киевских обменных пунктах составляла 28,80 гривни, евро – 32,20 гривни за одну денежную единицу.

26 ноября национальная валюта Украины обесценилась на межбанковском валютном рынке на новостях о возможном введении военного положения на 15 копеек – до 27,88/27,91 гривни/доллар.

В связи с актом агрессии РФ Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение предложить Президенту Петру Порошенко ввести военное положение сроком на 60 суток. Позже Глава государства предложил парламенту ввести военное положение на 30 дней.

Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября «О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине».

Верховная Рада Украины утвердила Указ Президента Украины «О введении военного положения в Украине». Согласно документу, военное положение введено с 14:00 26 ноября. Оно продлится до 14:00 26 декабря.

Военное положение будет действовать в областях, граничащих с Россией и непризнанным Приднестровьем, а также на побережье Черного и Азовского морей (Винницкой, Луганской, Донецкой Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской и Запорожской областях).
ForUm

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