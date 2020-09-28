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Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об объявлении военного положения в стране с 28 сентября.

Об этом сообщил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, передает haqqin.az.

Гаджиев отметил, что Азербайджан с 00:00 28 сентября объявляет военное положение.

Согласно указу президента Азербайджана, в Баку, Гяндже, Сумгаите, Евлахе и ряде других городов вводится комендантский час с 21:00 до 06:00.

В течение этого времени запрещается выходить на улицы и другие общественные места без специального разрешения и документов, подтверждающих личность.

Наступление азербайджанских войск в Нагорном Карабахе началось утром в воскресенье, 27 сентября. Азербайджанское командование назвало открытие огня его военными «контрнаступлением», заявив, что речь идет об ответе на обстрел со стороны армянских сил. Лидер Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в начале войны против армянского народа и отметил, что Ереван является гарантом безопасности Нагорного Карабаха.

К немедленному прекращению огня и деэскалации конфликта призвали Армению и Азербайджан в ЕС и в НАТО. 

Конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха начался в 1988 году. До заключения соглашения о прекращении огня Баку потерял контроль над Нагорным Карабахом и частью прилегающих районов страны – всего до 20% международно признанной территории. Режим прекращения огня был установлен в мае 1994 года.

Азербайджан не считает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику стороной конфликта и отказывается вести с ней переговоры.

Нынешнее обострение конфликта – самое масштабное по меньшей мере с 2016 года.
ForUm

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