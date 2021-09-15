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Обменный курс гривни к доллару США на межбанковском рынке за неделю укрепился на 0,5% - до 26,6 гривен за 1 доллар США.

Как сообщил председатель Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин, этому способствовало преобладание предложения иностранной валюты со стороны клиентов банков над спросом (около 12 млн долларов США в среднем в день), передает УНИАН.

«В свою очередь, это также позволило банкам осуществлять чистую покупку иностранной валюты в позицию, обеспечивая ее достаточный объем для удовлетворения спроса со стороны клиентов в будущем», - отметил Данилишин.

При этом он подчеркнул, что сальдо валютных интервенций НБУ с начала сентября составило плюс 87,1 млн долларов США (с начала года – более 1,4 млрд долларов США). В то же время сентябрьские погашения внешней задолженности правительства и Национального банка, в том числе перед Международным валютным фондом, привели к сокращению международных резервов НБУ до 30,1 млрд долларов США (или на 4,9% с начала сентября).

«По операциям физических лиц соотношение спроса и предложения на иностранную валюту в сентябре является близким к сбалансированному. С начала сентября чистая покупка физическими лицами наличной иностранной валюты составила 3 млн долларов США, а ее чистая продажа в безналичной форме – 15 млн долларов США», - отметил глава совета НБУ.

При этом, по его словам, с начала года чистая продажа валюты со стороны населения (в наличной и безналичной форме) составила почти 1,8 млрд долларов США.

Национальный банк Украины на среду, 15 сентября, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,64 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.
ForUm

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