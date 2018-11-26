также в разделеЭкономика
Международный арбитраж постановил взыскать с РФ в пользу «Ощадбанка» $1,3 миллиарда 57
Украина уже три года не импортирует газ из РФ 18
Розенко: Введение военного положения не повлияет на соцвыплаты 22
На мировых биржах резко упали акции украинских компаний и ценных бумаг 237
НБУ экстренно собрал руководителей 40 крупнейших банков 96
НБУ: Военное положение не повлияет на работу банков 63
Борщевой набор за неделю подорожал на 8,8% 95
Какие льготы и выплаты заложены в госбюджет 138
Президент Словакии осудил проект газопровода «Северный поток-2» 23
Законы о растаможке и новых штрафах вступили в силу 72
Стало известно, сколько МВФ одолжит Украине по новой программе 109
«Укрзализныця» просит выделить ей из бюджета 111 миллиардов 57
Порошенко подписал указ о гуманитарной помощи 3 странам 107
Стало известно, насколько вырастут затраты украинцев этой зимой 227
До конца года Минфин планирует одолжить еще $1,5 миллиарда 17
«Нафтогаз» удержал уже $22 млн переплат «Газпрома» за транзит 36
Маркарова: Повышение цен на газ еще обсуждается с МВФ 53
Маркарова: Условия для старта новой программы МВФ выполнены 37

Стоимость доллара в киевских обменных пунктах сегодня, 26 ноября, выросла до 28,80 - 29,00 гривни, евро – до 32,20 гривни.

Как сообщает УНИАН, продать доллары в обменниках можно за 28,50 гривни, евро - за 32,25 гривни за одну денежную единицу.

Напомним, в связи с актом агрессии РФ Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение предложить Президенту Петру Порошенко ввести военное положение сроком на 60 суток (с 14:00 26 ноября 2018 до 14:00 25 января 2019.). Глава государства поддержал это решение и обратился к Верховной Раде с просьбой утвердить его.

Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября «О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине».

Позже Президент предложил парламенту ввести военное положение на 30 дней с 9 утра 28 ноября.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

87
Теги