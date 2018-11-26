Стоимость доллара в киевских обменных пунктах сегодня, 26 ноября, выросла до 28,80 - 29,00 гривни, евро – до 32,20 гривни.

Как сообщает УНИАН, продать доллары в обменниках можно за 28,50 гривни, евро - за 32,25 гривни за одну денежную единицу.

Напомним, в связи с актом агрессии РФ Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение предложить Президенту Петру Порошенко ввести военное положение сроком на 60 суток (с 14:00 26 ноября 2018 до 14:00 25 января 2019.). Глава государства поддержал это решение и обратился к Верховной Раде с просьбой утвердить его.

Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября «О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине».

Позже Президент предложил парламенту ввести военное положение на 30 дней с 9 утра 28 ноября.