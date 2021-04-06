также в разделеЭкономика
В Минфине рассказали, когда Украина может договориться с МВФ 9
МВФ дал прогноз роста Украинкой экономики в 2021 году 10
В Украине продлили переходный период для запуска электронных денег 13
Сети АЗС снижают цены на топливо 19
АМКУ начал расследование возможного сговора на рынке сахара 12
Марченко заверил, что проблем с выплатами предпринимателям не будет 12
АМКУ оштрафовал Google на 1 млн грн 15
В 16 областях Украины уже начали посевную кампанию 12
Украинские сети АЗС начали снижать цены на бензин 15
Украинцы, самостоятельно обрабатывающие землю, должны декларировать доходы 75
Минфин: Индексация пенсий привела к дефициту ПФ 58
Товарооборот Украины в первом квартале вырос на 12% 26
Минфин хочет реформировать налог на прибыль 16
В Украине перестало действовать госрегулирование цены на газ для населения 43
«Укртатнафта» обжалует штраф АМКУ в суде 12
Шмыгаль поручил в апреле начать прием заявок на получение 8 тысяч помощи 19
Украина запретит ввоз из РФ пшеницы, подсолнечного масла, бумаги 20
Всемирный банк улучшил прогноз роста экономики Украины 22

Международный валютный фонд обновил прогноз по курсу гривны к доллару на период до 2026 года.

Об этом говорится в материалах к апрельскому обзору МВФ «Перспективы мировой экономики» (World Economic Outlook), сообщает УНИАН.

Прогноз улучшен по сравнению с данными за октябрь прошлого года.

Согласно расчетам МВФ курс гривны к доллару составит:

2021 год - 27,98 грн/доллар (предыдущий прогноз - 28,12 грн/доллар);

2022 год - 27,61 грн/доллар (предыдущий прогноз - 27,96 грн/доллар);

2023 год - 27,59 грн/доллар (предыдущий прогноз - 28,10 грн/доллар);

2024 год - 27,75 грн/доллар (предыдущий прогноз - 28,10 грн/доллар);

2025 год - 27,75 грн/доллар (предыдущий прогноз - 28,10 грн/доллар);

2026 год - 27,75 грн/доллар.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги