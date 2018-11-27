Военно-морские силы Украины с пониманием относятся к так называемым свидетельствам украинских военнослужащих, незаконно захваченных Россией в Керченском проливе, ведь методы работы спецслужб РФ ни для кого не является секретом, сообщает пресс-центр ВМС.

«В 2014 году в Крыму часть наших людей побывала в застенках ФСБ РФ и прекрасно понимает давление и меры воздействия, которые оккупанты осуществляют во время допросов», – говорится в сообщении.

В ВМС подтвердили, что на видео сняты украинские военные. «Мы хорошо знаем этих ребят. Сейчас они совсем другие, и каждый может увидеть последствия безумного давления на них. Но, это наши люди. Они действовали законно, согласно нормам международного морского права и действующих договоров. Украина принимает все возможные усилия для освобождения своих сыновей из плена, в том числе привлекая к этому мировое сообщество», – сказано в сообщении.

Ранее ФСБ РФ опубликовала видео допроса украинских военных моряков, захваченных в Керченском проливе.

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир «Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

Кроме того, на проходе у Керченского моста было перекрыто движение в обе стороны в связи с якобы посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ.

Сообщалось, что в ходе атаки были захвачены в плен 23 украинских моряка. Трое из них получили ранения. В то же время в РФ заявили о захвате 24 моряков.

В ФСБ РФ утверждают, что украинские корабли «осуществили попытку незаконных действий в пределах территориального моря России и не реагировали на требования о немедленной остановке».