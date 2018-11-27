Сотрудники ФСБ РФ допросили украинских военных моряков, захваченных в Керченском проливе, сообщает ТАСС.

«В частности, допрошены оперуполномоченный 7-го управления Главного управления военной контрразведки СБУ старший лейтенант Андрей Драч (находился на катере «Никополь»), комендор-сигнальщик, матрос катера «Никополь» Сергей Цыбизов, командир дивизиона судов обеспечения военно-морской базы «Юг» ВМС Украины (войсковая часть А-1728), капитан 3-го ранга Владимир Лесовой», – говорится в сообщении.

«Запросы по УКВ-радиостанции [от российских пограничников] игнорировал сознательно. На борту были стрелковое оружие и пулеметы с боекомплектами. Осознавал, что [действия] носят провокационный характер», - сказал Лесовой. Он добавил, что выполнял приказ и планировал осуществить переброску кораблей из Одессы в Мариуполь.

Во время опроса Драч сообщил, что 23 ноября получил задачу следовать из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив. «Мы зашли в территориальные воды РФ, где нас предупреждала береговая охрана РФ, что мы нарушаем законодательство РФ. Говорили, чтобы мы покинули воды РФ», - сказал он.

Цыбизов во время опроса рассказал, что в пятницу утром (23 ноября) они вышли из Одессы в сторону Бердянска. «Мы шли дальше, с нами связались русские корабли, сказали, что по нам откроют также (огонь), сказали остановиться. Командир остановил катер, и нас сняли с катера и все», - рассказал Цыбизов.

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир «Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

Кроме того, на проходе у Керченского моста было перекрыто движение в обе стороны в связи с якобы посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ.

Сообщалось, что в ходе атаки были захвачены в плен 23 украинских моряка. Трое из них получили ранения. В то же время в РФ заявили о захвате 24 моряков.

В ФСБ РФ утверждают, что украинские корабли «осуществили попытку незаконных действий в пределах территориального моря России и не реагировали на требования о немедленной остановке».