Командующий Военно-морскими силами Игорь Воронченко заявил, что у ВМС ВСУ достаточно сил и средств для отражения агрессии с моря. Об этом он заявил сегодня в Киеве во время пресс-подхода руководства МИД и ВМС Вооруженных сил Украины в связи с очередным актом агрессии России против Украины, сообщает УНИАН.

«Что касается сил (при отражении агрессии с моря. – Ред.), безусловно, они есть», - подчеркнул он.

В то же время Воронченко отметил, что у Украины нет такого потенциала и корабельного состава, как у РФ.

«Вы знаете, основной корабельный состав остался в оккупированном Крыму», - пояснил он.

Однако командующий подчеркнул, что у Украины есть мощные береговые войска, мощная морская пехота, которая способна отражать нападения с морского направления при проведении морской десантной операции. «Есть соответствующие средства по защите нашего побережья», - резюмировал он.

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир «Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

Кроме того, на проходе у Керченского моста было перекрыто движение в обе стороны в связи с якобы посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ.

В ходе атаки были захвачены в плен 23 украинских моряка. Трое из них получили ранения.

В ФСБ РФ утверждают, что украинские корабли «осуществили попытку незаконных действий в пределах территориального моря России и не реагировали на требования о немедленной остановке».

В связи с актом агрессии РФ Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение предложить Президенту Петру Порошенко ввести военное положение сроком на 60 суток. Глава государства поддержал это решение и обратился к Верховной Раде с просьбой утвердить его.

Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября «О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине».

Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность.