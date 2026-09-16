Вигівський поскаржився на провал підвищення штрафів за перевищення швидкости

Міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський висловив занепокоєння через те, що Верховна Рада не підтримала законопроєкт про посилення відповідальности за перевищення дозволеної швидкости. Водночас він заявив, що МВС і Національна поліція продовжать роботу над підвищенням безпеки дорожнього руху.

«На жаль, сьогодні народні депутати України не підтримали законопроєкт, спрямований на підвищення безпеки дорожнього руху та зниження аварійності на дорогах. Цим проєктом закону пропонувалося посилити відповідальність за перевищення дозволеної швидкості руху з акцентом на боротьбі із систематичними порушеннями», – написав Вигівський у Telegram.

За словами міністра, саме перевищення швидкости є головною причиною дорожньо-транспортних пригод, у яких люди гинуть або отримують травми.

Вигівський зазначив, що протягом останніх місяців у Києві, Одеській та Миколаївській областях сталися кілька резонансних смертельних ДТП. За його словами, у більшості цих випадків водії незадовго до аварій уже неодноразово притягувалися до відповідальности за порушення правил дорожнього руху.

«Вкотре наголошуємо: безпека на дорогах – це не лише про рішення на рівні МВС та Національної поліції. Це й потреба в невідкладних змінах законодавства», – наголосив міністр.

Водночас Вигівський заявив, що неухвалення законопроєкту не зупиняє роботу над змінами.

«Сьогоднішнє рішення знову відтермінувало ці зміни, але не припиняє нашу роботу. Дякую депутатам, які розуміють важливість питання і виявляють проактивну позицію», – зазначив він.

У дискусії про посилення відповідальности за порушення ПДР важливим залишається питання співвідношення штрафів із доходами населення. Розмір фінансового покарання має бути співмірним із реальними фінансовими можливостями громадян, інакше одна й та сама сума штрафу матиме принципово різний вплив на людей із різними доходами.

Особливо гостро це питання постає під час повномасштабної війни, коли значна частина населення стикається зі зниженням доходів, втратою роботи, зростанням витрат та іншими економічними труднощами. За такого соціального контексту кампанія за механічне підвищення штрафів без одночасного врахування рівня доходів громадян може сприйматися як соціально несправедлива та морально проблемна.

Водночас питання безпеки дорожнього руху не зводиться лише до розміру штрафів. Ефективність відповідальности залежить також від невідворотности покарання, контролю за систематичними порушеннями, роботи автоматичної фіксації та належного розслідування ДТП.