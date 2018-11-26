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Президент Украины Петр Порошенко президента Европейского Совета Дональда Туска об агрессии России против Украины в акватории Керченского пролива.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства, стороны провели телефонный разговор.

«Все действия в отношении украинских моряков и кораблей названы грубым нарушением норм международного права и, в частности Будапештского меморандума», - отмечается в сообщении.

Туск выразил обеспокоенность из-за агрессивных действий России и эскалации ситуации и объявил о полной поддержке Украины.

Президент Европейского Совета заверил, что сделает все возможное для консолидации позиции стран Европейского Союза в поддержку Украины в ее отпоре российской агрессии и о продолжении политики санкций.

Собеседники договорились продолжить контакты на высшем уровне.

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир «Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

Кроме того, на проходе у Керченского моста было перекрыто движение в обе стороны в связи с якобы посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ.

Позже в ВМС уточнили, что были захвачены два корабля, а один – заблокирован. В ходе атаки 6 украинских военнослужащих получили ранения. Всего захвачены в плен 23 человека.

В ФСБ РФ утверждают, что украинские корабли «осуществили попытку незаконных действий в пределах территориального моря России и не реагировали на требования о немедленной остановке».

В связи с актом агрессии РФ Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение предложить Президенту Петру Порошенко ввести военное положение сроком на 60 суток. Глава государства поддержал это решение и обратился к Верховной Раде с просьбой утвердить его.

Внеочередное заседание ВР запланировано на 16:00 26 ноября
ForUm

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