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Пропавшие в Азовском море рыбаки нашлись, сообщил постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич.

«Они уже на суше в Херсонской области. В ближайшее время они будут осмотрены в больнице», - написал он.

По полученной информации, у катера заглох двигатель, и он дрейфовал в море. Рыбаки находятся в больнице.

Ориневич уточнил, что катер представителями ПС ФСБ РФ не задерживался, подходов других плавсредств к нему не было.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщала, что рыбаки Руслан Романюта и Иван Герасименко вышли 25 января в Черное море и не вернулись. По предварительной информации омбудсмена, на судне отказал двигатель, его прибило в город Щелкино во временно оккупированном Крыму, и рыбаков захватили российские пограничники.
ForUm

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