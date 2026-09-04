У Севастополі 16-річного підлітка звинуватили у «тероризмі»

У тимчасово окупованому Севастополі російські силовики звинуватили 16-річного місцевого жителя в нібито в участі в «терористичній організації».

Про це повідомляє «Крим Реалії» з посиланням на окупаційну прокуратуру Севастополя та управління Слідчого комітету РФ.

Стверджується, що в лютому 2026 року молодик підписався на низку Телеграм-каналів, де після листування в групових чатах заповнив анкету на вступ до якоїсь «забороненої в РФ терористичної організації». Про яку саме організацію йдеться – російські силовики не уточнюють.

Після цього він нібито проводив фотографування різних об'єктів на території Севастополя, а пізніше був затриманий ФСБ.

Ім'я та прізвище молодої людини не називаються, а її публічна позиція відсутня. У разі, якщо його провину буде доведено в російському суді, йому загрожує до 20 років позбавлення волі.