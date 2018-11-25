Сегодня состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины для рассмотрения вопроса об объявлении правового режима военного положения из-за нападения России на корабли Военно-морских сил Вооруженных сил Украины недалеко от Керченского пролива.

Об этом сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов после заседания военного кабинета под председательством Президента Украины Петра Порошенко, сообщает УНИАН.

«Нападение российских военных на корабли ВМС является ничем иным как актом военной агрессии. Предложено провести заседание Совета национальной безопасности и обороны для объявления правового режима военного положения», - заявил он.

По его словам, заседание СНБО состоится сегодня в полночь.

Напомним, сегодня, 25 октября, в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир «Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в прт Мариуполь.

Кроме того, на проходе у Керченского моста было перекрыто движение в обе стороны в связи с якобы посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ.

Позже в ВМС уточнили, что были захвачены два корабля, а один – заблокирован. В ходе атаки 6 украинских военнослужащих получили ранения.

По данному факту Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины открыли уголовное производство.