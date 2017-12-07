Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о государственном бюджете Украины на 2018 год.

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в раздел Х «Переходные положения» Земельного кодекса Украины относительно продления запрета отчуждения сельскохозяйственных земель».

Также ВР приняла Закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины», сообщает информационное управление Аппарата ВР.

Верховная Рада приняла законопроект №6776-д о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году.

Кроме того, Рада поддержала отзыв народного депутата от фракции «Самопомич» Егора Соболева с должности руководителя комитета по противодействию коррупции.

Верховная Рада запретила тем, кто не платит алименты выезжать за границу и управлять автомобилем.

Также ВР увеличила оклады народных депутатов.

Парламент принял в первом чтении противоречащий Соглашению об ассоциации с Европейским Союзом законопроект «Покупай украинское, плати украинцам» предоставляющих преференций отечественным производителям при государственных закупках даже в случае, если их ценовое предложение от 25% до 43% дороже, чем у конкурентов.

В свою очередь в Министерстве экономического развития и торговли заявили, что приняв в первом чтении данный законопроект, Рада сделала первый шаг к разрушению реформы публичных закупок.

Оболонский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратура допросе на заседании по делу о государственной измене Виктора Януковича Президента Украины Петра Порошенко.

Суд удовлетворил ходатайство о допросе в качестве свидетелей министра внутренних дел Арсена Авакова, спикера ВР Андрея Парубия, секретаря СНБО Александра Турчинова, а также посла Украины в Польше, бывшего и.о. главы МИД Андрея Дещицу.

Президент Украины Петр Порошенко намерен сам внести законопроект об антикоррупционном суде, если до начала следующей недели этого не сделают народные депутаты.

Верховная Рада для разблокирования деятельности Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла за основу и в целом законопроект, согласно которому Президент получает полномочия назначать новых членов регулятора сроком на 3 месяца, пока новые члены не будут избраны на открытом конкурсе.

В свою очередь народный депутат от БПП Мустафа Найем заявил, что Верховная Рада не будет рассматривать законопроект о предоставлении парламенту права увольнять директора НАБУ без аудита.

США заявляют о внедрении сотрудников своих правоохранительных органов в Национальное антикоррупционного бюро (НАБУ) для помощи Украине в борьбе с коррупцией. Об этом говорится в сообщении Государственного департамента США.

В то же время в Федеральном бюро расследований США заявили, что сотрудничают с Национальным антикоррупционным бюро Украины в пределах, определенных Меморандумом о взаимопонимании от июня 2016 года.

В НАБУ заявили, что попытки ограничить независимость Бюро будут иметь необратимые последствия для борьбы с коррупцией в Украине.

В организме водителя автомобиля Lexus Елены Зайцевой, которую обвиняют в совершении смертельного ДТП в Харькове с шестью погибшими, обнаружили вещества, содержащие кодеин.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявляет, что российских офицеров в Совместном центре по контролю и координации прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе поставили в «невыносимые условия», из-за чего российская сторона может прекратить работу в СЦКК.

Центральная избирательная комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата от Радикальной Партии Олега Ляшко Валерию Заружко.

Заместители главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз планируют в ближайшее время подать иски к администрации президента Российской Федерации с требованием рассекретить нормативные акты, которые непосредственно затрагивают их права и свободы.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон подчеркивает, что Россия вооружает, руководит и воюет на стороне боевиков на востоке Украины.

Венгрия призвала ОБСЕ направить постоянную миссию ОБСЕ в Закарпатскую область, в связи с «напряженностью» в регионе. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в рамках 24-го заседания Совета министров ОБСЕ в Вене.