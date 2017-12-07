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Федеральное бюро расследований США сотрудничает с Национальным антикоррупционным бюро Украины в пределах, определенных Меморандумом о взаимопонимании от июня 2016 года. Об этом говорится в заявлении ФБР в ответ на запрос Украинской службы Голоса Америки.

«В июне 2016-го года  ФБР и НАБУ приняли Меморандум о взаимопонимании. Этот документ позволяет ФБР предоставлять НАБУ и Специальной антикоррупционной прокуратуре (САП) помощь в сфере расследований, подготовки развития. ФБР придерживается законов Украины и никогда не работает за пределами, определенными Меморандумом о понимании», - подчеркнули в ведомстве.

Сотрудники ФБР работают по этому направлению в НАБУ на временной, ротационной основе в поддержку отношений между сторонами.

«Эти специальные агенты и аналитики не является оперативным (are not operational - язык оригинала). Любые заявления о противоположном – ложные», - отмечается в заявлении.

«Искоренение коррупции является приоритетом для ФБР, и мы постоянно работаем с нашими партнерами в правоохранительных агентствах во всем мире, чтобы расследовать коррупцию и оказать помощь, когда нас об этом просят. Мы ценим наши отношения с НАБУ и САП и считаем, что их сотрудники профессионалы и заслуживают доверия. НАБУ и САП это молодые организации, столкнулись с большими вызовами в работе, которую они делают для Украины. ФБР будет и впредь оказывать НАБУ и САП поддержку и помощь, которая им необходима в их важной работе ради народа Украины», - резюмировали в ФБР.

Позже ФБР добавили к первоначальному тексту следующее предложение: «В борьбе с коррупцией все правоохранительные органы должны работать сообща».

ря генеральный прокурор Юрий Луценко обвинил главу Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника в незаконной деятельности ФБР США на территории Украины.
ForUm

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