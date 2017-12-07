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Центральная избирательная комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата от Радикальной Партии Олега Ляшко Валерию Заружко.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

«В связи с досрочным прекращением Верховной Радой Украины полномочий народного депутата Андрея Артеменко, избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 26 октября 2014 в общегосударственном многомандатном избирательном округе от Радикальной Партии Олега Ляшко, Комиссия признала избранным народным депутатом Украины Валерию Заружко, 1978 года», - говорится в сообщении.

Заружко проживает в городе Вишневое Киево-Святошинского района Киевской области, беспартийная, включенная в избирательный список Радикальной Партии Олега Ляшко под № 28.

Другим постановлением Комиссия зарегистрировала народного депутата Украины Заружко.

Она проживала в Донецке и являлась руководящим партнером агентства недвижимости «007» (ее супруг является партнером в этой риэлторской компании).

Напомним, 6 декабря народные депутаты во главе с лидером Радикальной партии Олегом Ляшко требовали от работников Высшего административного суда Украины предоставить копию судебного решения о досрочном прекращении полномочий народного депутата Андрея Артеменко с отметкой о вступлении решения в законную силу, чтобы ЦИК предоставил мандат следующему по спискам кандидату.

16 мая Верховная Рада досрочно лишила мандата внефракционного депутата Андрея Артеменко.

 
ForUm

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