Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон подчеркивает, что Россия вооружает, руководит и воюет на стороне боевиков на востоке Украины. Об этом он сказал во время выступления в рамках 24-го заседания Совета министров ОБСЕ в Вене, которое транслировалось на сайте организации.

Он сказал, что, хотя Украина предпринимает шаги по соблюдению Минских соглашений, она не должна останавливаться на этом пути. В то же время, госсекретарь заявил, что Россия не выполняет Минские соглашения, сообщает УНИАН.

«Больше гражданских лиц были убиты в 2017 году, чем в 2016. В ноябре нарушение режима прекращения огня в Донецке и Луганске возросло на 60%. Мы должны четко понимать источник этого насилия. Россия вооружает, руководит, готовит, воюет на стороне антиправительственных сил. Мы призываем Россию и ее марионеток прекратить их агрессию, запугивания и атаки на наблюдателей ОБСЕ», - подчеркнул Тиллерсон.

Напомним, 13 ноября 2017 года в Белграде (Сербия) состоялась третья встреча специального представителя Госдепартамента США Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова.

Сурков по итогам встречи с Волкером назвал большую часть предложений США к проекту резолюции РФ о миссии ООН на Донбассе неприемлемыми.

В свою очередь США настаивают, чтобы при реализации Минских соглашений и обсуждении миротворческой миссии в Донбассе гибридная российская армия прекратила огонь: только в этом случае возможен старт политического процесса.