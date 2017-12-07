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Верховная Рада для разблокирования деятельности Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла за основу и в целом законопроект, согласно которому Президент получает полномочия назначать новых членов регулятора сроком на 3 месяца, пока новые члены не будут избраны на открытом конкурсе. 

За принятие соответствующего проекта закона «О внесении изменений в закон Украины «Об НКРЭКУ» и предоставлении полномочий президенту для обеспечения устойчивой деятельности комиссии» №7342-1 проголосовали 233 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов, сообщает УНИАН.

«Вносится законопроект, которым предлагается предоставить президенту право временно, разово, на 3 месяца доукомплектовать состав НКРЭКУ до того момента, когда Конкурсная комиссия выберет необходимых кандидатов и в соответствии с законом внесет их на рассмотрение президента», - сказал один из авторов законопроекта, и. о. главы парламентского комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса Александр Домбровский.

По его словам, три месяца будет вполне достаточно для членов Конкурсной комиссии для того, что объективно выбрать новых членов регулятора. 

Напомним, 27 ноября Президент Петр Порошенко уволил Бориса Цыганенко с должности члена Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

 
ForUm

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