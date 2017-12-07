Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о государственном бюджете Украины на 2018 год, доработанный с учетом бюджетных выводов и утвержденный правительством ко второму чтению 1 декабря.

«За» проект бюджета в целом проголосовали 273 народных депутата, сообщает УНИАН.

По сравнению с первоначальным вариантом, доходы госбюджета предлагается увеличить на 37 млрд грн, расходы - на 41 млрд грн, дефицит - на 3,9 млрд грн - до 81,8 млрд грн.

В процессе доработки проекта ко второму чтению в правительстве ухудшили показатель ожидаемой инфляции в следующем году до 9% с 7%, ожидавшихся ранее, при этом показатель роста экономики остался на прежнем уровне в 3%. В обновленном проекте предлагается увеличить субвенции местным бюджетам для оплаты льгот и субсидий населению по оплате жилищно-коммунальных услуг на 15,9 млрд грн, на медицину и социальную помощь населению - на 5,9 и 2 млрд грн соответственно.

Также предусмотрена новая субвенция на развитие регионов в размере 5 млрд грн. Дополнительные расходы предлагается компенсировать за счет увеличения поступлений от прибыли и дивидендов госкомпаний на 13,9 млрд грн, налога на прибыль предприятий - на 9,5 млрд грн, платы за пользование радиочастотным ресурсом - на 6,3 млрд грн, поступлений НДС с ввезенных в Украина товаров - на 2,2 млрд грн, ввозной пошлины - на 1,8 млрд грн, прибыли Национального банка до перечисления в бюджет - на 1,7 млрд грн.

Кроме того, в отличие от первоначального варианта, доработанный проект предусматривает получение 4,7 млрд грн от конфискации имущества по решениям судов за коррупционные правонарушения.

Перед этим ВР приняла Закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины».

Также ада приняла законопроект №6776-д о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году.

Напомним, Верховная Рада 14 ноября поддержала в первом чтении проект госбюджета на 2018 год.