Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявляет, что российских офицеров в Совместном центре по контролю и координации прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе поставили в «невыносимые условия», из-за чего российская сторона может прекратить работу в СЦКК.

Об этом он заявил, выступая на ежегодной встрече министров иностранных дел ОБСЕ в Вене, передает Громадське.

По его словам, украинская сторона якобы «делает все, чтобы поставить российских офицеров в невыносимые условия, выдвигая требования, которые невозможно выполнить».

«В такой ситуации российская сторона должна будет прекратить свою работу в СЦКК», - сказал глава МИД.

