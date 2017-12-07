Заместители главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз планируют в ближайшее время подать иски к администрации президента Российской Федерации с требованием рассекретить нормативные акты, которые непосредственно затрагивают их права и свободы. Об этом сообщил в Facebook адвокат Николай Полозов.

«После стремительной «депортации» за пределы Крыма Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, когда их в режиме спецоперации посадили на самолет и через Анапу отправили в Анкару, выяснилось, что никаких документов об их перемещении российские власти им не выдали.

Единственный документ, который выдали Чийгозу в СИЗО – справка об освобождении. Ильми Умеров вообще оказался за пределами Крыма без каких-либо подтверждающих документов», - написал адвокат.

Он отметил, что «по бумагам, де-юре, Чийгоз и Умеров все еще в Крыму».

«Единственной документальной зацепкой оказалась ссылка в справке об освобождении Ахтема Чийгоза на указ президента Российской Федерации о помиловании номер 515 от 24.10.2017», - сообщил адвокат.

Полозов напомнил, что администрация президента Российской Федерации отказалась предоставлять сведения об освобождении активистов, сославшись на то, что они являются информаций с ограниченным доступом.

«Иными словами, оба указа о помиловании Чийгоза и Умерова были засекречены, что лишает их права на реализацию своих прав, в том числе на возвращение домой в Крым», - пояснил он.

В этой связи, по словам адвоката, в ближайшее время Чийгоз и Умеров подадут иски к администрации президента Российской Федерации.

«Представлять их в московском суде буду я. Мы потребуем внятного ответа от администрации президента Путина, в связи с какими обстоятельствами и на каком основании Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров были вывезены с территории Крыма», - резюмировал он.

Напомним, 25 октября представителей Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в оккупированном Крыму, освободили от отбывания наказания и выдали турецкой стороне. Россия освободила их с запретом проживать в Крыму. По словам адвоката Николая Полозова, Чийгоз и Умеров не просили Путина о помиловании.

27 октября они прилетели в Киев.

Турецкий телеканал Haberturk сообщил, что Чийгоза и Умерова обменяли на двух россиян, обвиняемых в шпионаже.