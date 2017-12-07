Верховная Рада приняла в первом чтении противоречащий Соглашению об ассоциации с Европейским Союзом законопроект «Покупай украинское, плати украинцам» предоставляющих преференций отечественным производителям при государственных закупках даже в случае, если их ценовое предложение от 25% до 43% дороже, чем у конкурентов.



За соответствующее решение проголосовал 241 народный депутат из 226 минимально необходимых.

Согласно законопроекту, для подтверждения того, что товар является отечественным, бизнесу необходимо получить 23 справки. «Мы должны модернизировать систему ProZorro, чтобы она работала на украинцев и в интересах украинцев», - сказал глава комитета промышленной политики Виктор Галасюк, представляя законопроект, сообщает УНИАН.

По словам Галасюка, в структуре госзакупок, которые составляют около 270 млрд грн в год, 38% занимают импортные товары либо товары со значительной импортной составляющей, а 62% - отечественные товары. Глава комитета промполитики отметил, что принятие законопроекта позволит добавить 1% к росту ВВП, сократить импорт на 5% и безработицу на 0,5%. При этом глава комитета экономической политики Андрей Иванчук в ходе своего выступления подчеркнул, что ко второму чтению законопроект будет доработан для повышения прозрачности преференций и снижения угроз конкуренции. «Ко второму чтению мы сделаем так, чтобы законопроект предоставлял преференции отечественным производителям и при этом не нарушал конкуренции», - подчеркнул Иванчук.

В то же время депутат от «Самопомощи» Роман Семенуха отметил, что среди победителей тендеров в системе госзакупок Prozorro лишь 1% составляют иностранные компании, а в структуре госзакупок импортные товары занимают 27%, из которых большая часть - энергоносители.

«Этот закон не имеет ничего общего с защитой отечественного бизнеса», - сказал Семенуха.

По его словам, законопроект предусматривает утверждение Кабмином перечня товаров, на который будут распространяться преференции, а также предоставляет право правительству менять его. «Это ручное регулирование... Законопроект приведет к потере миллиардов гривен налогоплательщиков», - подчеркнул нардеп.

Законопроект №7206 «Покупай украинское, плати украинцам», предоставляющий преференции отечественным производителям при госзакупках, был зарегистрирован 17 октября этого года в Верховной Раде группой народных депутатов, среди которых представители «Блока Петра Порошенко», «Народного фронта», Радикальной партии и «Самопомощи».

7 декабря депутаты поддержали включение законопроекта в повестку дня. Против принятия законопроекта выступил Европейский Союз, заявивший, что его нормы прямо противоречат Соглашению об ассоциации с Украиной.

Ранее в Минэкономразвития отмечали, что законопроект нарушает нормы Соглашения об ассоциации с ЕС и Всемирной торговой организации, создает коррупционные риски, поскольку для доказательства «отечественности» товара нужно собрать как минимум 23 справки, а также станет дополнительной нагрузкой на государственный бюджет из-за переплат в рамках госзакупок на десятки миллиардов гривен.

7 декабря заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов назвал законопроект «мегакоррупционной схемой» и призвал народных депутатов не поддерживать его. «Десятки миллиардов гривен предлагается направить избранным олигархам и бизнесменам. Аргументация примитивная - не надо нам немецкой техники на строительстве дорог - Автодор бросал асфальт в ямы лопатами в дождь - и должен бросать дальше. Только денег мы им больше заплатим, чем немцам», - сказал замминистра.