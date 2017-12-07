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Верховная Рада поддержала отзыв народного депутата от фракции «Самопомич» Егора Соболева с должности руководителя комитета по противодействию коррупции.

За соответствующий проект постановления №7368 проголосовали 256 депутатов.

Напомним, 6 декабря члены комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции признали работу главы комитета Егора Соболева (фракция «Самопомич») неудовлетворительной.
ForUm

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