Венгрия призвала ОБСЕ направить постоянную миссию ОБСЕ в Закарпатскую область, в связи с «напряженностью» в регионе. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в рамках 24-го заседания Совета министров ОБСЕ в Вене.

«Венгрия поддерживает Украину во многих сферах... мы финансируем много инфраструктурных и институциональных проектов, именно поэтому принятие парламентом (Украины) закона об образовании в сентябре этого года стало для нас настоящим разочарование. Этот закон отнимает существующие права лиц, принадлежащих к нацменьшинствам, что касается образования и обучения на родном языке. Он абсолютно противоречит двусторонним и многосторонним обязательствам Украины, включая обязательства по ОБСЕ», - сказал он, заявив о наличии так называемых «националистических сантиментов» в Украине, сообщает «Европейская правда».

После заявления о «дискриминационном» образовательном законе, Сийярто перешел к так называемому вопросу напряженной ситуации в Закарпатской области.

«Леди и джентльмены, мы обеспокоены напряженностью в Закарпатской области, где проживает 150 тысяч венгров. Там происходили антивенгерские демонстрации, к которым присоединились жители других регионов Украины, в ходе которых происходили надругательства над национальными символами и скандировались антивенгерские лозунги. В связи с этим мы настаиваем на постоянном присутствии специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Закарпатской области», - заявил он.

Как известно, Венгрия одной из первых раскритиковала принятый Закон Украины «Об образовании» от 5 сентября и пригрозила, что из-за него будет блокировать все международные инициативы Украины.

10 октября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что новый закон Украины «Об образовании» существенно нарушает принципы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Он также заявил, что Будапешт будет дальше добиваться от Киева отзыва закона об образовании, а если этого не произойдет, то будет требовать санкций Европейского Союза против Украины.

Министерство иностранных дел Венгрии со ссылкой на министра Петера Сийярто заявило, что Венгрия заблокировала заседание комиссии «Украина - Организация Североатлантического договора (НАТО)» в декабре.

В конце сентября правительство Украины направило закон «Об образовании» на экспертизу в Венецианскую комиссию – консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы. Выводы ожидаются в декабре.