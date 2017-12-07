Приняв в первом чтении законопроект «Покупай украинское, плати украинцам», Верховная Рада сделала первый шаг к разрушению реформы публичных закупок, сообщается в Twitter Министерства экономического развития и торговли.

«Только что Верховная Рада сделала первый шаг к тому, чтобы разрушить реформу публичных закупок и приняла законопроект №7206 в первом чтении», – говорится в сообщении.

В МЭРТ призвали депутатов «прекратить саботаж реформы и уничтожение малого и среднего бизнеса».

В то же время заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов на своей странице в Facebook сообщил, что данный законопроект нарушает нормы Соглашения об ассоциации с ЕС, несет огромные коррупционные риски и накладывает дополнительную нагрузку на бюджет. «Или это будет стимулировать олигархов, спонсоров авторов законопроекта, инвестировать в обновление производства? Конечно, нет. Зачем, если побеждать можно за счет допинга за счет налогоплательщиков?» – написал он.

«Простите меня, я очень-очень боролся, но сегодня победил Хабармен Семен. Говорят, это компромисс по бюджету. Аж интересно, какой был худший вариант? Отобрать у людей квартиры? Увеличить налоги в 2 раза? Обложить пошлиной ветер из-за границы?» – подчеркнул Нефедов.

Напомним, сегодня, 7 декабря, Верховная Рада приняла в первом чтении противоречащий Соглашению об ассоциации с Европейским Союзом законопроект «Покупай украинское, плати украинцам» предоставляющих преференций отечественным производителям при государственных закупках даже в случае, если их ценовое предложение от 25% до 43% дороже, чем у конкурентов.