Прокуратура просит Оболонский районный суд Киева о допросе на заседании по делу о государственной измене Виктора Януковича Президента Украины Петра Порошенко. Об этом в ходе сегодняшнего заседания заявил прокурор Руслан Кравченко.

«Прошу вызвать на судебное заседание Порошенко Петра Алексеевича в качестве свидетеля стороны обвинения. Необходимость допроса данного свидетеля у стороны обвинения возникла во время исследования доказательств на судебном заседании, которое состоялось 6 декабря 2017 года. Указанный свидетель сможет предоставить показания по поводу вооруженной агрессии против Украины со стороны органов государственной власти РФ, которая в дальнейшем повлекла аннексию Крыма», - пояснил прокурор, сообщает 112 Украина.

Отметим, суд удовлетворил ходатайство о допросе ряда лиц, в том числе Порошенко, Парубия, Авакова и Турчинова.

В заседании объявлен перерыв до 10:00 11 декабря. В тот же день во второй половине дня планируется допрос двух свидетелей. Каких именно, в прокуратуре не уточнили.

Напомним, ранее сторона обвинения в деле о государственной измене Януковича также попросила суд допросить в качестве свидетелей министра внутренних дел Арсена Авакова, спикера ВР Андрея Парубия, секретаря СНБО Александра Турчинова, а также посла Украины в Польше, бывшего и.о. главы МИД Андрея Дещицу.