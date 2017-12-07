Верховная Рада приняла законопроект №6776-д о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году.

Документ представила глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина. Она напомнила нормы, которые были приняты в первом чтении, сообщает 112 Украина.

Ставки экологического налога увеличены на 11,2 процента, а ставки рентной платы за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, рентной платы за специальное использование воды и рентной платы за специальное использование лесных ресурсов - на 16,8 процента.

Документ предусматривает увеличение акциза на табачные изделия на прогнозный индекс потребительских цен на 11,2% и дополнительно на 16,7% (то есть с учетом предыдущей индексации в целом на 29,7%).

Законопроект не предусматривает увеличение акциза на водочные напитки, крепленые вина, пиво солодовое - как и увеличение ставок рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом.

«Комитет предлагает учесть ко второму чтению ряд новаций, которые направлены на усовершенствование налоговых норм и норм других законов относительно отдельных налогов для стимулирования бизнеса, улучшения инвестиционной привлекательности государства, а также либерализации условий ведения бизнеса. Кроме того, предлагаем ввести нормы относительно защиты прав плательщиков налогов и усиления ответственности должностных лиц контролирующих органов за нарушение их прав», - сказала Южанина.

Перед принятием решения к депутатам обратился премьер-министр Владимир Гройсман.

«Я хотел бы подчеркнуть, что мы полностью поддерживаем и аграрный сектор, мы поддерживаем сегодня добычу украинского газа. Мы сегодня закупаем газ за рубежом за валюту в то время, когда у Украины есть одни из крупнейших в Европе залежей газа. Каждую зиму украинское правительство сидело в Москве, чтобы определять цену газа на текущий год. Мы никогда не должны больше сидеть и просить у кого-то цену на газ, мы должны добыть свой украинский газ», - сказал Гройсман.

Таким образом он выступил в поддержку предоставления преференций относительно добычи газа.

Напомним, ранее ВР приняла Закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины».