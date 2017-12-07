США заявляют о внедрении сотрудников своих правоохранительных органов в Национальное антикоррупционного бюро (НАБУ) для помощи Украине в борьбе с коррупцией. Об этом говорится в сообщении Государственного департамента США, передают Українські Новини.

Согласно сообщению, с 2013 года правительство США укрепило антикоррупционные усилия Украины, усилив правовую систему страны, правоохранительные расследования, гражданское общество и таможенное правоприменение.

«Сотрудники правоохранительных органов США внедрены в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), чтобы помочь в создании потенциала по борьбе с коррупцией и возврату активов и усилить общие антикоррупционные усилия Украины», - говорится в нем.

Отмечается, что при помощи США Украина смогла конфисковать порядка 1,3 млрд долларов наличных средств и обнаружить более 3,24 млрд долларов похищенных государственных средств.

Также сообщается, что при поддержке США было открыто 333 уголовных дела, подготовлено 207 сообщений о подозрении и доработано 108 обвинительных заключений по делам, связанным с коррупцией.

Соединенные Штаты также предоставляют финансирование через Инновационный фонд финансовой прозрачности, который работает с неправительственными организациями для сбора, анализа и публичного распространения информации, связанной с энергетикой; сотрудничает с законодательными органами, средствами массовой информации и гражданским обществом в целях обеспечения прозрачности; способствует учету квазифискальной деятельности в рамках бюджета; создает дискуссионную платформу энергетического сектора.

Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что правоохранители не могут провоцировать чиновников на уголовное правонарушение.

По его словам, агенты НАБУ под прикрытием действуют незаконно и не проходили конкурсные процедуры перед принятием на работу.

Напомним, Евросоюз обвинил ГПУ в подрыве работы антикоррупционных органов.