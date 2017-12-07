Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в раздел Х «Переходные положения» Земельного кодекса Украины относительно продления запрета отчуждения сельскохозяйственных земель», сообщает информационное управление Аппарата ВР.

За соответствующий законопроект №7350 проголосовали 236 народных депутатов.

Законом внесены изменения в пункты 14 и 15 раздела Х «Переходные положения» Земельного кодекса Украины, согласно которым продлено действие моратория на куплю-продажу и отчуждение другими способами земельных участков сельскохозяйственного назначения и на внесение права на земельную долю (пай) в уставные капиталы хозяйственных обществ «до вступления в силу закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения, но не ранее до 1 января 2019 года».

Напомним, в октябре 2016 года в Украине продлили мораторий на продажу земли до 1 января 2018 года.