Попытки ограничить независимость Национального антикоррупционного бюро будут иметь необратимые последствия для борьбы с коррупцией в Украине. Об этом говорится в заявлении НАБУ.

«Отдельные народные депутаты и политики 6 декабря 2017 распространили заявления о необходимости «установления парламентского контроля» над деятельностью НАБУ. В качестве механизма такого «контроля» представители двух фракций правящей коалиции предложили законопроект, который полностью уничтожает гарантии независимости Национального антикоррупционного бюро», - отмечается в сообщении.

В частности, законопроект упрощает процедуру увольнения директора НАБУ путем выражения ему недоверия большинством голосов в парламенте. Такой же механизм увольнения от должности предлагают применять и к руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры, которая осуществляет процессуальный надзор над расследованиями детективов НАБУ. Кроме того, законопроект значительно расширяет полномочия комиссии внешнего контроля НАБУ путем предоставления ее членам доступа к государственной тайне и права проверять не только завершенные и переданные в суд дела, но и текущие расследования.

«В случае принятия этого законопроекта будет нанесен сокрушительный удар по независимости новых антикоррупционных органов и тех достижений в борьбе с коррупцией, которых им удалось достичь, несмотря на системное сопротивление правящих элит. К сожалению, существует большая вероятность, что данный законопроект может быть принят в ближайшее время», - подчеркнули в НАБУ.

В Бюро убеждены, что указанные шаги являются частью большого плана, который вошел в активную фазу на прошлой неделе, главной целью которого является уничтожение НАБУ и САП, блокирование расследований по топ-чиновникам и освобождение топ-коррупционеров от ответственности.

В НАБУ обращают внимание, что Закон Украины «О Национальном антикоррупционном бюро Украины» установил четкие требования к контролю над деятельностью НАБУ и его подотчетности, которых не имеет ни один правоохранительный орган в Украине.

«С момента создания Национальное бюро четко соблюдало эти требования и будет делать это и в дальнейшем», - подчеркнули в ведомстве.

«Считаем, если народным избранникам действительно небезразлична дальнейшая судьба страны, они направят усилия на скорейшее создание независимого антикоррупционного суда и предоставление Бюро права на автономное прослушивания», - резюмировали в НАБУ.

Как сообщал ForUm, 6 декабря лидеры фракций «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт» Артур Герасимов и Максим Бурбак зарегистрировали законопроект «О внесении изменений в некоторые законы относительно обеспечения парламентского контроля» (регистрационный номер 7362).

Изменениями предусмотрено, что Верховная Рада может выразить недоверие директору Государственного бюро расследований, заместителю генерального прокурора - руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры, директору Национального антикоррупционного бюро, члену Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, что влечет за собой отставку с должности. При этом отмечается, что вопрос о выражении недоверия может быть внесен на рассмотрение парламента президентом, Кабинетом министров и по предложению не менее трети народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады, то есть не менее 150 народных депутатов.

Позже стало известно, что законопроект снят с повестки дня Рады.