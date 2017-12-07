Президент Украины Петр Порошенко намерен сам внести законопроект об антикоррупционном суде, если до начала следующей недели этого не сделают народные депутаты.

«Завтра уже месяц, как я обратился в Верховную Раду Украины с предложением по ускорению процесса создания Высшего антикоррупционного суда. Мое предложение все еще в силе. Однако если в начале следующей недели я не увижу прогресса, в течение семи-десяти дней самостоятельно подготовлю и внесу соответствующий законопроект», - говорится в Facebook Главы государства.

«Прошу народных депутатов снять с повестки дня старый законопроект «Об антикоррупционных судах», как это рекомендовала Венецианская комиссия и расчистить пространство для нового проекта», - подчеркнул Порошенко.

Напомним, 8 ноября Президент направил письмо председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию с предложением принять предусмотренные регламентом Верховной Рады Украины меры для отзыва законопроекта №6011 «Об антикоррупционных судах», а также как можно быстрее поручить председателю профильного комитета создать рабочую группу по наработке соответствующего законопроекта с учетом рекомендаций Венецианской комиссии.

Венецианская комиссия предложила Президенту Петру Порошенко немедленно подать в Верховную Раду Украины собственный законопроект об антикоррупционных судах в Украине, который будет опираться на рекомендации ВК.