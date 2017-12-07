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Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины», сообщает информационное управление Аппарата ВР.

За соответствующий законопроект №7116 проголосовали 265 народных депутатов.

Законом урегулированы вопросы, связанные с подготовкой проекта государственного бюджета Украины на 2018 год.

Законом, в частности:

уточнен порядок формирования и исполнения местных бюджетов, межбюджетных взаимоотношений между государственным бюджетом и местными бюджетами;

введены новые принципы финансового обеспечения образования;

установлены особенности осуществления расходов бюджета на социальную защиту и социальное обеспечение;

перераспределены полномочия по осуществлению расходов на первичную медицинскую помощь в рамках реализации реформы финансирования системы здравоохранения, в частности переход на оплату медицинских услуг;

определен новый порядок зачисления в государственный и местные бюджеты платы за выдачу лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по выпуску и проведению лотерей;

нормирован вопрос зачисления в специальный фонд местных бюджетов поступлений в рамках программ помощи от правительств иностранных государств, международных организаций, донорских учреждений;

предусмотрено, что возврат излишне удержанных (уплаченных) сумм НДФЛ из соответствующего бюджета будет осуществляться по налоговому адресу налогоплательщика;

определены особенности возврата ошибочно или излишне уплаченных платежей налога на доходы физических лиц;

продлено на 2018-2019 годы действие нормы о зачислении 13,44 процента акцизного налога с произведенного в Украине топлива и ввозимого на таможенную территорию Украины топлива в бюджеты местного самоуправления.

Закон принят с учетом предложений Комитета по вопросам бюджета, которыми урегулированы наиболее дискуссионные вопросы:

исключено положение о передаче на местные положения льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг и восстановлено их предоставление из государственного бюджета за счет соответствующей субсидии;

исключено положение об изменении размера изъятия средств из местных бюджетов в государственный, а реверсная дотация учтена в доработанном проекте государственного бюджета на действующей основе с применением 50%, а не 80% изъятия;

нормирован вопрос проведения расходов на оплату труда педагогов высших учебных заведений I-II уровня аккредитации в части предоставления общего среднего образования, а также предусмотрена возможность за счет дополнительной дотации осуществлять расходы на другую деятельность таких учреждений;

заложены основы расходных полномочий на здравоохранение в рамках реализации программы медицинских гарантий. Ее первый этап оказания первичной медицинской помощи должен начаться с 1 июля 2018 года:

учтены предложения правительственных законопроектов №№ 4773, 6604, 6668, 6670, 7288, 7345, направленных на согласование норм законодательства.

Народные депутаты также поддержали поправки 34, 35, 285 законопроекта.

Напомним, Верховная Рада Украины 14 ноября поддержала в первом чтении проект госбюджета на 2018 год, разработанный в рамках трехлетнего бюджетного планирования, с учетом рекомендаций международных финансовых организаций, и основан на показателе дефицита в 2,4% ВВП, с прогнозным уровнем инфляции 7% и ростом экономики 3%.

1 декабря Кабмин одобрил проект бюджета на 2018 год и передал на рассмотрение в Верховную Раду.

4 декабря документ поступил в Раду. 
ForUm

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