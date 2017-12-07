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Верховная Рада запретила тем, кто не платит алименты выезжать за границу и управлять автомобилем.

За изменения в некоторые законы по поводу усиления защиты прав ребенка на надлежащее содержание путем усовершенствования порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов №7277 проголосовали 294 депутата, сообщает LIGA.net.

Если долг по уплате алиментов превысил сумму платежей за шесть месяцев, должника могут ограничить в праве выезжать за границу, также временно ограничить его в праве управлять автомобилем, охотиться и вообще пользоваться оружием, если у него есть такое право.

Если алименты не платятся более шести месяцев, вопрос о выезде ребенка за границу самостоятельно решает тот из родителей, с которым живет ребенок.

Тот, кто подает в суд заявление о взыскании алиментов освобождается от уплаты судебного сбора.

Напомним, 16 ноября Верховная Рада приняла соответствующий законопроект №7277 за основу. 
ForUm

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