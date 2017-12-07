В организме водителя автомобиля Lexus Елены Зайцевой, которую обвиняют в совершении смертельного ДТП в Харькове с шестью погибшими, выявили вещества, содержащие кодеин. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления полиции Харьковской области.

По словам заместителя начальника ГУНП в Харьковской области – начальника следственного управления Сергея Чижа, следователи провели большой объем следственных действий и 40 экспертных исследований, среди которых судебно-медицинские, автотехническое, транспортно-трасологическое, комплексная автотехническая и фоноскопическая экспертиза технического состояния автомобилей. В отношении участников аварии проведены психиатрическая, наркологическая и химико-токсикологическая экспертизы. Согласно выводам исследования, в организме водителя автомобиля Lexus обнаружены вещества, содержащие кодеин.

Сейчас на стадии завершения находятся 14 цитологических экспертиз по биологическим и цитологическим веществам, изъятым из автомобилей. Наназначена автотехническая экспертиза, эксперты планируют закончить ее до 10 декабря.

«В настоящее время решается вопрос о выделении материалов в отдельное производство в отношении деятельности автошколы, где проходила обучение водитель автомобиля Lexus», - рассказал начальник отдела СУ Александр Умников. - Кроме этого, направлены материалы в Управление патрульной полиции города Харькова для решения вопроса о привлечении к административной ответственности водителя автомобиля «Опель-Виваро», который начал движение рядом с Volkswagen Tuareg на желтый сигнал светофора.

Как сообщал ForUm, 18 октября в 20:45 в Харькове на улице Сумской автомобиль Lexus RX 350 въехал в группу людей, стоявших на тротуаре. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 пострадали.

26 октября утром в больнице умерла пострадавшая в ДТП Диана Берченко, таким образом число жертв увеличилось до шести.

За рулем Lexus была 20-летняя Елена Зайцева.

20 октября суд арестовал Зайцеву на 2 месяца без права внесения залога.

Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП. Защита заявила, что девушка принимала успокоительное.

6 ноября водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову сообщили о подозрении в нарушении ч. 3 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких граждан). 9 ноября суд арестовал Дронова на 42 суток без права внесения залога.