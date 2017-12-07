Верховная Рада не будет рассматривать законопроект о предоставлении парламенту права увольнять директора НАБУ без аудита. Об этом сообщил народный депутат от БПП Мустафа Найем.

По его словам, в обновленной повестке дня законопроект №7362 отсутствует.

«Они отступили. Законопроект, дававший парламенту право единоличного увольнения главы НАБУ, САП и членов НАПК снят с повестки дня и не будет рассматриваться Верховной Радой. Секретариаты парламентских фракций уже получили обновленную повестку дня, в которой нет проекта №7362», - написал он в Facebook.

«Когда-нибудь события этой ночи войдут в учебники истории. Сейчас просто поверьте на слово: трезвость отдельных политиков, реакция общественности, СМИ и личные контакты множества активистов в международных организациях сыграли не последнюю роль в этой истории», - добавил нардеп.

Как сообщал ForUm, 6 декабря лидеры фракций «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт» Артур Герасимов и Максим Бурбак зарегистрировали законопроект «О внесении изменений в некоторые законы относительно обеспечения парламентского контроля» (регистрационный номер 7362).

Изменениями предусмотрено, что Верховная Рада может выразить недоверие директору Государственного бюро расследований, заместителю генерального прокурора - руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры, директору Национального антикоррупционного бюро, члену Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, что влечет за собой отставку с должности. При этом отмечается, что вопрос о выражении недоверия может быть внесен на рассмотрение парламента президентом, Кабинетом министров и по предложению не менее трети народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады, то есть не менее 150 народных депутатов.

В США заявили, что голосование за увольнение директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника и главы антикоррупционного комитета парламента Егора Соболева может стать причиной прекращения поддержки Украины.